Klacht Wijnbistro De Victorie tegen Het Laatste Nieuws bij de Raad voor de Journalistiek deels gegrond Redactie

16 juni 2020

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van Wijnbistro De Victorie in Linden tegen Het Laatste Nieuws deels gegrond verklaard. Het artikel is een recensie over de bistro, waarvan de journalist schrijft dat prijs en kwaliteit niet in verhouding staan.

De Raad kan zich niet uitspreken over de waarheidsgetrouwheid van een aantal feiten omdat de versies van klager en de journalist elkaar tegenspreken. De quoteringen en de uitspraken van de journalist over onder meer de prijs-kwaliteitverhouding gebeurden in het kader van een restaurantrecensie, zoals ook duidelijk wordt aangegeven. In een recensie geniet de journalist een grotere mate van vrijheid om zijn mening te geven. Op dit punt is de klacht ongegrond.

Het staat wel vast dat er naast de recensie verkeerde prijzen van de gerechten stonden. De Victorie heeft dat gemeld, maar de redactie heeft die fout volgens de Raad niet loyaal rechtgezet, noch in de krant, noch op de website. De klacht is gegrond op dit punt.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.