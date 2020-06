Klacht voor politiegeweld van partner Arno: interventie was “correct” TT

13 juni 2020

15u51

Bron: Belga 8 De politie van Brussel-Elsene beschouwt de politie-interventie ten aanzien van Sophie Dewulf, de partner van zanger Arno, als "correct" op basis van de elementen waarover ze momenteel beschikt. Dat zegt een woordvoerder van de politiezone. Hij gaf verder aan dat, als de politie geen kennis krijgt van nieuwe elementen, de politiezone geen commentaar meer zal leveren over deze controle.



Sophie Dewulf (40) is van Marokkaans-Tunesische afkomst en diende vrijdag via haar advocaat Alexis Deswaef klacht in wegens "politiegeweld en racisme" bij de procureur des Konings van Brussel. De vrouw klaagt een "abusieve en gespierde" politiecontrole aan, vorige zondag rond 15.15 uur in de buurt van haar woning in het centrum van Brussel, in de marge van de Black Lives Matter-betoging.

Ze liet in pyjama haar hond uit toen agenten haar wezen dat het dier niet aan de lijn liep. Toen ze rechtsomkeer maakte, vroeg een agent haar identiteitsdocumenten. Ze stelde de agenten voor om bij haar thuis aan te bellen zodat haar partner de papieren kon brengen maar ze werd tegen de muur geduwd en geïmmobiliseerd. De toon zou veranderen bij de aankomst van Arno, die was gewaarschuwd door een restauranthouder. "Sophie heeft op de weg naar huis gehuild", aldus de zanger. "Ik snapte er niks van omdat de agenten niets tegen mij gezegd hebben." De interventie werd gefilmd.

"Normaal is het mijn adoptiefnaam die me redt, maar ditmaal had ik mijn identiteitskaart niet bij", verklaarde Sophie Dewulf, die naar eigen zeggen in het verleden meermaals het slachtoffer werd van politiediscriminatie.

Volgens advocaat Alexis Deswaef waren de voorwaarden voor het gebruik van geweld en de fouille niet aanwezig. "De controles op basis van het uiterlijk zijn volgens de politievakbonden een verzinsel, maar ze bestaan wel degelijk", aldus Deswaef gisteren.