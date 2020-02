Klacht Van Lancker tegen Het Laatste Nieuws bij de Raad voor de Journalistiek gegrond Redactie

18 februari 2020

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van wetenschapper Wim Van Lancker tegen Het Laatste Nieuws gegrond verklaard. Het artikel citeert klager naar aanleiding van een beslissing van Zorg Leuven om anticonceptie terug te betalen aan alle leefloners. Het citaat komt uit een oud artikel van De Morgen over eerdere beslissing van het OCMW van Gent.

De Raad is van oordeel dat Het Laatste Nieuws bij de overname van het oude citaat uit De Morgen onvoldoende rekening gehouden heeft met de verschillende context van beide artikels, waardoor de citaten in Het Laatste Nieuws niet de mening van klager over de maatregel in Leuven weergeven. Het Laatste Nieuws wekt verder de indruk dat de krant klager geïnterviewd heeft, wat niet het geval was. Om die redenen is de klacht gegrond.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.