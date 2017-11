Klacht tegen politieacties in Maximiliaanpark: "Die razzia's doen denken aan WOII" HA

15u19 2 Photonews (Archiefbeeld) Zo'n 300 burgers hebben bij het Comité P klacht ingediend voor diefstal en inbreuken op de mensenrechten, uit solidariteit met de migranten die in het Maximilaanpark verbleven. Dat meldt Philippe Mercenier, de Luikse initiatiefnemer voor het Waalse collectief dat hulp biedt aan vluchtelingen die samen met advocaat Jean-Marie Dermagne de klacht opgesteld heeft.

Philippe Mercenier was vorige week maandag al in persoon naar het Comité P gestapt in naam van het Waalse collectief om het politie-optreden tegen de migranten in het Maximilaanpark en rond het treinstation Brussel Noord aan te klagen. Vandaag heeft hij daar de klachten van andere burgers aan toegevoegd.

Via het Waalse collectief hadden de betrokken burgers vanaf augustus hun naam en adres laten aanbrengen op de slaapzakken die werden uitgedeeld, net om in geval van inbslagname klacht te kunnen indienen. Heel wat migranten gingen immers op de loop als ze de politie zagen toekomen in het Maximiliaanpark en lieten daarbij hun persoonlijke spullen, tenten en slaapzakken achter, die dan vaak in vuilniscontainers verdwenen.

"We kunnen niet onbewogen blijven bij wat er gebeurt. Ik wil aan mijn kinderen kunnen zeggen dat ik in 2017 iets gedaan heb om dit te stoppen" Philippe Mercenier

Soedan

"We klagen de politieoperaties aan die sinds de zomer gevoerd worden", zegt Philippe Mercenier. "Die razzia's doen denken aan WOII. De Soedanezen die daarbij opgepakt worden, gaan een zekere dood tegemoet, aangezien in hun land een genocide bezig is. We kunnen niet onbewogen blijven bij wat er gebeurt. Ik wil aan mijn kinderen kunnen zeggen dat ik in 2017 iets gedaan heb om dit te stoppen."

In september had het collectief al klacht ingediend tegen staatsecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken, de burgemeesters van Schaarbeek en Brussel en de verantwoordelijken voor de politie-operaties.