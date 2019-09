Klacht tegen directeur Antwerpse luchthaven na uitspraak “Brussel-Zuid lijkt wel Kosovo”

LH

12 september 2019

13u38

Bron: La Libre Belgique

2

“Als je in Brussel-Zuid toekomt, lijkt het meer op Kosovo dan hoofdstad Brussel", stelde Marcel Buelens, directeur van de Antwerpse luchthaven, begin deze week. Die uitspraak is niet in goede aarde gevallen bij de National Albanian European Council (NAEC). De in Brussel gebaseerde Kosovaarse organisatie heeft nu een klacht ingediend bij het gelijkekansencentrum Unia. Dat schrijft La Libre Belgique.