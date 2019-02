Klacht tegen cipier die gedetineerde 'bruine aap' noemt KSN

19 februari 2019

05u40 0 Een 22-jarige gedetineerde uit de Leuvense gevangenis heeft een klacht ingediend tegen een cipier wegens racisme. “Na een discussie noemde ze me verscheidene keren ‘bruine aap’”, liet Wildi E. optekenen door de politie. De gevangenisdirectie is ook een eigen tuchtonderzoek gestart.

Volgens zijn eigen verklaring wou Wildi E. enkele spullen in zijn cel schoonmaken. “Maar cipier H. gaf me een emmer met vies water”, klonk het. “Ik heb daarover geklaagd.” Omdat E. niet opgezet was met zijn emmer water, gooide de vrouwelijke cipier de celdeur dicht. “Daarna heeft ze me verschillende keren een ‘bruine aap’ genoemd, maar racisme pik ik niet.”

E. is zelf allerminst onbesproken. In 2014 liet hij enkele vrienden een home invasion plegen bij de grootouders van zijn toenmalige vriendin, eind 2015 dreigde hij op Twitter met een aanslag op een politiekantoor aan de Antwerpse Oudaan en in de zomer van 2016 was hij betrokken bij zware rellen in de Antwerpse Luchtbalwijk. Via Facebook hitste E. tijdens de ramadan een tiental andere jongeren op waardoor politievoertuigen werden vernield, enkele andere wagens en een cultuurcentrum in brand werden gestoken en een inbraak werd gepleegd in dezelfde wijk.

“Zijn verleden staat hier los van”, reageert zijn advocaat Anthony Mallego, die de klacht wegens racisme wel bevestigt. “De directie is via de gedetineerde op de hoogte gebracht van een klacht bij de politie”, vertelt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het Gevangeniswezen. “Parallel aan het politieonderzoek zullen zij ook een eigen onderzoek opstarten naar het incident.”