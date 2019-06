Klacht tegen BASF: "Ze hielpen Syrië aan grondstof voor gifgas" MR

03 juni 2019

05u30 0 Drie ngo's dienen een klacht in tegen het Belgische BASF en twee Duitse bedrijven. Ze zouden een grondstof voor gifgas naar Syrië hebben uitgevoerd, via Zwitserland. Dat schrijft 'De Morgen'.

De drie mensenrechten-ngo's dienden de strafklachten in bij de openbare aanklagers van Antwerpen, Hamburg en Essen. In Antwerpen is het dossier vorige maandag afgeleverd.

BASF Antwerpen NV en de BASF Groep zouden vijf jaar geleden via hun Zwitserse dochteronderneming diethylamine hebben uitgevoerd naar Syrië. Dat is een bestanddeel voor geneesmiddelen maar kan ook gebruikt worden om het toxische zenuwgas VX te produceren en maakt deel uit van de Syrische chemische wapenvoorraden. Sinds 2012 staat het middel op de EU-sanctielijst: bedrijven mogen het enkel exporteren met toestemming van de overheid.

In een eerste reactie zegt BASF Antwerpen de klacht te onderzoeken maar de gegrondheid te betwijfelen. (MR)