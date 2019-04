Klacht tegen arts die nut van vaccineren in twijfel trekt: “Die man gaat met zijn theorie levens kosten” Rob Van herck ADN

11 april 2019

12u31

Bron: VTM Nieuws, Belga 27 Louis Ide, nationaal secretaris van de N-VA en zelf arts, is van plan bij de Orde der Artsen een klacht in te dienen tegen Kris Gaublomme, de dokter die gisteren in het VTM Nieuws het nut van vaccineren tegen mazelen in twijfel trok. De zin van zo’n vaccin staat wetenschappelijk nochtans buiten kijf. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) was niet mals voor de Limburgse arts. “Er moet een klacht komen tegen die man”, zo reageerde ze - ook bij VTM Nieuws. Die klacht is er nu dus.

Dokter Kris Gaublomme, actief als huisarts in Maasmechelen, beweerde gisteren dat het inenten tegen de ziekte de immuniteit verlaagt en zelfs kan leiden tot astma, autisme en gedragsstoornissen.



De hele medische wereld, de Orde van Geneesheren en minister van Volksgezondheid Maggie De Block op kop, reageerden verbolgen op wat ze wetenschappelijke nonsens van de man noemen. Ook op Twitter en andere sociale media werd de arts met de grond gelijk gemaakt.

“Dit kost levens”

De Block, zelf arts van opleiding, reageerde vanmorgen hard. “Die man gaat met zijn theorie levens kosten”, zei ze. “Elke arts moet zijn patiënt behandelen en begeleiden volgens de stand van de wetenschap. Het nut van vaccinaties is wetenschappelijk bewezen. Alle andere beweringen zijn verzinsels, en een arts onwaardig.” De minister rekende er dan ook op dat er een klacht wordt ingediend tegen de man. Want de Orde der Artsen kan alleen maar optreden na een klacht.

N-VA’er Louis Ide heeft intussen gereageerd op de oproep van De Block en dient klacht in. Ide wil dat de Orde concrete maatregelen neemt, want hij vindt het ongehoord dat Gaublomme de hedendaagse wetenschap in twijfel trekt. “De Orde der Artsen is een deontologisch orgaan en elke arts wordt geacht op de hoogte te zijn van de laatste stand van de wetenschap en daarnaar te handelen. De uitlatingen van die man zijn een gevaar voor de volksgezondheid”, zegt hij.

Op de korrel

De reportage van VTM Nieuws zelf werd trouwens door veel mensen ook op de korrel genomen, omdat Gaublomme een forum zou gekregen hebben zonder zijn positie als notoir tegenstander van inentingen tegen mazelen te kaderen.

“Gaublomme deed in onze reportage zeer controversiële uitspraken over de volgens hem schadelijke gevolgen van vaccinatie”, zegt hoofdredacteur Nicholas Lataire. “Die uitspraken werden in dezelfde reportage meteen met kracht tegengesproken door viroloog Marc Van Ranst, die benadrukt dat het vaccin tegen mazelen veilig en efficiënt is. (...)”

“Te neutraal”

“Door de reportage in een woord-wederwoord-vorm te brengen zonder extra wetenschappelijke duiding werd de reportage ‘neutraal’. In wetenschappelijk aangetoonde kwesties kan je niet neutraal mensen aan het woord laten, maar moet je hen confronteren met de feiten en de wetenschap. Dat hebben we hier niet tot onvoldoende gedaan.”

Tegelijk werd Kris Gaublomme volgens Lataire ook te ‘neutraal’ opgevoerd. “Zo hadden we expliciet moeten melden dat hij een vzw heeft opgericht die zowat alle vaccins tegen kinderziektes afraadt. Er is nochtans wetenschappelijk aangetoond dat die vaccins veilig zijn, ernstige nevenwerkingen uiterst zeldzaam zijn en dat een dodelijke ziekte als mazelen uiteindelijk kan uitgeroeid worden dankzij volgehouden vaccinatiecampagnes”, klink het nog.

Levens redden

Vaccineren is goed, is nodig en redt al decennialang vele levens. Dankzij een doorgedreven vaccinatieprogramma zijn er sinds 1970 in België zo geen gevallen meer van het gevaarlijke polio. Polio is het enige verplichte vaccin, andere vaccins zoals tegen tetanus, rodehond en mazelen zitten in een basispaket dat voor elk kind wordt aangeboden.