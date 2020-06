Klacht T.M. en T.A. tegen Het Laatste Nieuws bij de Raad voor de Journalistiek ongegrond Redactie

16 juni 2020

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van de heer T.M. en mevrouw T.A. tegen een foto bij een artikel van Het Laatste Nieuws ongegrond verklaard. Het artikel gaat over ViaVia-reiscafés. Bij het artikel staat een foto van het café in Jogjakarta, Indonesië, waarop ook klagers staan.

De journalist heeft de foto gekregen van de uitbaatster van het café en kon er redelijkerwijs en te goeder trouw van uitgaan dat hij ze als zodanig kon publiceren. Verder is een café een voor het publiek toegankelijke ruimte en zoomt de foto niet in op klagers. Ze geeft een algemeen beeld met dertien mensen in het café. De inhoud van het artikel en de foto zijn ook niet controversieel. Daarom is de gepubliceerde foto niet in strijd is met de principes van de Code over beelden op openbare of voor de pers toegankelijke plaatsen.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.