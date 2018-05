Klacht over 'heet strand' van De Panne: is deze toeristische advertentie aanstootgevend of niet? Gudrun Steen

15 mei 2018

11u52

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een Franstalig persoon heeft bij de Jury voor Ethische Praktijken (JEP) anoniem een klacht ingediend tegen Toerisme De Panne voor deze advertentie. In een mededeling meldt de klager dat de twee meisjes in bikini de grens van het toelaatbare bereiken. Bovendien vindt hij dat ‘hottest beaches’ te veel lijkt op ‘hottest bitches’. Toerismeschepen Bram Degrieck (Onafhankelijk) van De Panne snapt er niets van.

“Het is de eerste keer dat we over die advertentie een klacht krijgen. Ze staat drie maanden in het magazine van Brussels Airlines dat op alle vluchten van die maatschappij op elke stoel beschikbaar is. Door de vele nationaliteiten op een vliegtuig kozen we voor het Engels. Datzelfde beeld stond twee jaar op de kusttrams en kreeg alleen maar positieve reacties", zo klinkt het.

"De taalkundige verwarring valt volledig ten laste van de klager. De dames op de foto zijn meerderjarig en kennen het beeld waarop ze staan. Met ‘hottest beach’ verwijzen we naar het klimaat. Het strand van De Panne is het zonnigste van de hele kustlijn. We zullen de klager via het JEP uitnodigen voor een warm weekend in onze kustgemeente.”