Klacht over Bicky-reclame waarin man vrouw slaat gegrond

29 oktober 2019

Bron: Belga

De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) verklaart de klachten over de reclame van Bicky Burger gegrond, zo staat in een mededeling. Het campagnebeeld toonde een man die een vrouw een vuistslag geeft omdat zijn Bicky Burger niet in het juiste doosje zit.