Klacht over Bicky-reclame waarin man vrouw slaat gegrond verklaard in Nederland LH

29 oktober 2019

17u34

Bron: Belga 1 De Nederlandse Reclame Code Commissie heeft op 15 oktober de klachten tegen een reclamecampagne van Bicky Burger op Facebook gegrond verklaard, zo maakt de Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) bekend. Het campagnebeeld toonde een man die een vrouw een vuistslag geeft omdat zijn Bicky Burger niet in het juiste doosje zit.

De Jury voor Ethische Praktijken inzake reclame (JEP) ontving sinds het verschijnen van de reclameboodschap op 8 oktober bijna 700 klachten. Omdat het Nederlandse bedrijf GoodLife Foods B.V. achter de campagne zat, maakte de JEP een selectie van die klachten over aan de Nederlandse Stichting Reclame Code (SRC).

De SRC behandelde het dossier met spoed, en besliste op 15 oktober dat de campagne in strijd is met artikel 2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). “In de eis dat reclame in overeenstemming dient te zijn met de goede smaak en het fatsoen ligt onder meer besloten dat reclame niet mag schokken door gewelddadige inhoud. Voor zover de advertentie grappig bedoeld zou zijn, geldt dat de getoonde vorm van geweld zich niet leent voor nuancering door humor. Adverteerder had zich bovendien ervan bewust behoren te zijn dat een product niet behoort te worden aangeprezen via een ‘kwinkslag’ naar realistisch ogend huiselijk geweld”, staat te lezen in de beslissing.

De klagers vonden onder meer dat de adverteerder partnergeweld normaliseerde, en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen ondermijnde. De adverteerder erkende volgens de SRC dat de reclame in strijd was met de regels. Hij trok ze onmiddellijk in en stuurde een dag na het verschijnen ervan een persbericht naar alle media in België. Er werd ook contact opgenomen met verenigingen die slachtoffers van partnergeweld ondersteunen, om te bekijken hoe hij kan bijdragen aan hun maatschappelijke taken en doelstellingen.