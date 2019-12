Klacht ingediend tegen Jeff Hoeyberghs na seksistische opmerkingen: “Ene ranzige uitspraak over vrouwen na de andere” LH

10 december 2019

10u46 60 Vlaams parlementsleden Hannelore Goeman en Katia Segers (sp.a) hebben een klacht ingediend tegen plastisch chirurg Jeff Hoeyberghs bij het Centrum voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Hoeyberghs liet tijdens een lezing bij studentenvereniging KVHV afgelopen week een reeks seksistische opmerkingen vallen. De uitspraken hebben de voorbije dagen een storm van verontwaardiging uitgelokt.

“Net samen met collega Hannelore Goeman klacht ingediend bij het Centrum voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen tegen Dr. Hoeyberghs. Omdat we dergelijke seksistische, vrouwonterende - ja achterlijke - praat niet mogen tolereren, niet als vrouw, niet als man”, laat Segers via Twitter weten.

In de klacht zeggen Segers en Goeman dat Hoeyberghs tijdens de lezing “de ene ranzige uitspraak over vrouwen na de andere” deed. Ze hebben het over een “een resem seksistische uitspraken” en “vormen van rabiate vrouwenhaat die niet alleen degoutant maar volgens ons ook strafbaar zijn”.

Op uitnodiging van de conservatieve Vlaamse studentenvereniging KVHV gaf Hoeyberghs afgelopen week een lezing aan de UGent waarin hij een reeks seksistische opmerkingen maakte. Zo zei hij onder meer: “Vrouwen willen wel de privileges van de mannelijke bescherming en geld. Maar ze willen wel niet meer hun benen opendoen” en “Je kan een vrouw niet als gelijke behandelen zonder haar slaaf te worden.”

Die uitspraken en de beelden van de lezing hebben de voorbije dagen op sociale media heel wat stof doen opwaaien. “Kan iemand aub dit heerschap naar een goeie plastische chirurg sturen voor liposuctie en naar een neurochirurg voor lobotomie...welke vrouw wil daar nu mee omgaan?”, reageerde algemeen directeur van Child Focus Heidi De Pauw.

Ook vanuit de politieke wereld komen er heel wat verontwaardigde reacties. “Vrouwen willen vooral dat gore seksisten als jij ophoepelen, Jeff”, tweette Groen-volksvertegenwoordiger Jessika Soors.

Ook Kamerlid voor N-VA Valerie Van Peel reageerde via Twitter. “Ik wens Jeff Hoeyberghs veel beterschap. Het moet niet gemakkelijk zijn om met zoveel angst voor vrouwen door het leven te gaan. We overklassen hem dan ook allemaal”, aldus Van Peel. Federaal minister Maggie De Block: “Een arts die zo over vrouwen spreekt? Pure schande.”

De Universiteit Gent heeft zich eerder al gedistantieerd van de uitspraken en onderzoekt de zaak.

