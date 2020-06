Klacht H.P. tegen Het Laatste Nieuws en Selis bij de Raad voor de Journalistiek deels gegrond Redactie

16 juni 2020

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van mevrouw H.P. tegen Het Laatste Nieuws en journalist Dirk Selis deels gegrond verklaard. Het artikel gaat over een man van 63 die pas twee maanden na zijn overlijden gevonden werd in zijn sociale woning in Sint-Truiden. Het thema van het artikel is zonder meer van maatschappelijk belang, maar de vermelding van de naam en de voornaam van het slachtoffer voegt daaraan niets toe en strookt niet met de principes over identificatie van slachtoffers, en ook gegevens over zijn ziekte en gezondheid behoren tot het privéleven. Anderzijds was de foto van de woonblokken en de vermelding van de straatnaam binnen de gegeven context wel verantwoord.

