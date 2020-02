Klacht E.V.S. tegen Het Laatste Nieuws en HLN.be bij de Raad voor de Journalistiek ongegrond Redactie

18 februari 2020

De Raad voor de Journalistiek heeft een klacht van E.V.S. tegen de foto bij een artikel van Het Laatste Nieuws en HLN.be ongegrond verklaard. Het artikel gaat over de man die in mei 2019 de speurders naar de moordenaar van Julie Van Espen leidde en nu zelf terechtstaat voor een gewapende overval. Op de foto staan de man, zijn twee kompanen en een vrouw in beige jas (klaagster) aan de rechtbank in Leuven.

De klacht is ongegrond omdat klaagster onherkenbaar is op de foto. Haar gelaat is volledig geblurd en op een doeltreffende manier onherkenbaar gemaakt. Ook haar jas maakt haar niet herkenbaar en haar naam of initialen worden nergens vermeld.

De volledige uitspraak van de Raad voor de Journalistiek is te lezen op www.rvdj.be.