Kittens verkopen in Brussel mag pas na 13 weken Arne Adriaenssens

28 juni 2018

16u12

Bron: Belga 5 Vanaf 2021 mogen kittens pas na dertien weken verkocht worden. Dat is één van nieuwe reguleringen die staatssecretaris voor dierenwelzijn Bianca Debaets heeft doorgevoerd.

Wie een kitten wil kopen of verkopen in Brussel zal daar vanaf 2021 mee moeten wachten tot dertien weken na de geboorte. Dat heeft de Brusselse regering beslist. Vandaag mag dat al na zeven weken. Kittens mogen ook enkel nog verkocht worden in de instelling waar hun moeder verblijft. Dat bevordert de socialisatie van de poesjes.

De wijzigingen kaderen in het langetermijnplan van Brussels staatssecretaris voor dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) om dierenzaken beter te reguleren. De zaken zullen ook verplicht een buitenruimte moeten voorzien en roostervloeren worden niet langer toegelaten.

Ook de manier waarop er reclame wordt gemaakt voor de verkoop van honden en katten wordt aan banden gelegd. Advertenties mogen enkel nog foto’s van de daadwerkelijke dieren tonen en niet langer stockfoto’s van het internet.

Nog 2,5 jaar

Dat de deadline nog twee en een half jaar van kant is, geeft de 26 erkende dierenzaken in het Brussels gewest ruim voldoende tijd om hun infrastructuur aan de nieuwe normen aan te passen.

Debaets is alvast hoopvol: “Deze nieuwe regels zullen het welzijn van dieren verder verbeteren en onze wetgeving versterken in de strijd tegen malafide verhandelingen van dieren”.