Kitir geen kandidaat om sp.a te leiden, maar pleit wel “voor vernieuwing in voorzitterschap” LH

16 september 2019

12u44

Bron: Belga 0 Meryame Kitir is geen kandidaat om sp.a-voorzitter te worden. Dat schrijft de sp.a-Kamerfractieleider op haar Facebookaccount.

Net als verschillende andere partijen organiseert ook sp.a voorzittersverkiezingen. De centrale vraag is wie de Vlaamse socialisten wil leiden na de verkiezingsnederlaag van 26 mei. De officiële procedure voor de voorzittersverkiezingen bij sp.a is vandaag opgestart. Kandidaten kunnen zich tot 4 oktober aanmelden. Nog voor de start van die procedure heeft de relatief onbekende Hannes De Reu al bekendgemaakt dat hij in de race stapt.

De voorbije weken is er druk gespeculeerd over mogelijke andere kandidaturen. Zo werd er sterk aan de mouw van Meryame Kitir, sp.a-fractieleider in de Kamer, getrokken. Maar de Genkse politica laat nu verstaan dat ze zich geen kandidaat stelt. "De voorbije weken en maanden hebben heel wat mensen mij aangespoord om me kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van sp.a. Het sterkt je te voelen dat zoveel mensen in je geloven en ik wil hen daarvoor danken. Ik heb daarom ook de tijd genomen en ernstig nagedacht over een mogelijke kandidatuur en ik heb besloten om mij geen kandidaat te stellen", schrijft ze op Facebook.

Vernieuwing

Kitir pleit er tegelijk voor dat sp.a de lijn van de vernieuwing voortzet. "Ook in het voorzitterschap", schrijft ze. Daarmee zegt Kitir dus ook dat Crombez best geen kandidaat is om zichzelf op te volgen.

Kitir zegt ook dat ze in de eerste plaats fractieleider wil blijven in de Kamer. "Daar heb ik deze zomer het engagement aangegaan om een fors vernieuwde ploeg aan te sturen en dat zal ik met veel passie doen. En met ambitie. De ambitie om het onbehagen te capteren en opnieuw hoop en perspectief te bieden.”

Nu Kitir afhaakt, is de vraag wie zich wél in de voorzittersrace zal gooien. Eerder raakte al bekend dat de Leuvense burgemeester Mohammed Ridouani intern heeft laten uitschijnen dat hij zich geen kandidaat zal stellen. Vlaams fractieleider Conner Rousseau heeft wel al laten verstaan dat hij een kandidatuur overweegt. Huidig voorzitter John Crombez heeft nog niet in zijn kaarten laten kijken.