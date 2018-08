Kippenvleugels Carrefour uit de rekken wegens mogelijke salmonellabesmetting TTR

08 augustus 2018

16u08

Bron: Belga 3 Pluimveeslachterij Lammens neemt een lot kippenvleugels met Kurkuma die verkocht worden onder het huismerk in verschillende Carrefour-winkels uit de rekken. Uit een controle van Carrefour zelf is gebleken dat er mogelijk salmonella in de kippenvleugels aanwezig is.

Het gaat om de 'MB kippenvleugels Kurkuma +- 550 G' van het merk Carrefour, met lotnummer 6795 en houdbaarheidsdatum 09/08/2018. Ze worden verkocht in de zelfbedieningstogen in de beenhouwerij-afdeling van verschillende Carrefour-filialen in ons land.

Het is pluimveeslachterij Lammens die de kippenvleugels uit de handel neemt, omdat er mogelijk salmonella in zit. Een aantal bakjes zijn echter al verkocht voor de terugroeping. Carrefour vraagt de betrokkenen om de kip niet te consumeren en terug te brengen naar het verkooppunt, waar ze terugbetaald worden.

Voor meer informatie kunnen de klanten terecht bij de klantendienst van Carrefour Belgium op het gratis nummer 0800/9.10.11, elke werkdag van 8.30 uur tot 20.00 uur en zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.

De symptomen van een salmonellabesmetting zijn buikkrampen en diarree, vaak vergezeld van koorts. De symptomen doen zich meestal voor binnen de 12 tot 72 uur na de consumptie van besmet voedsel.