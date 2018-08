Kippenbedrijf Smits roept producten terug vanwege mogelijke aanwezigheid van salmonella TTR

23 augustus 2018

16u54

Bron: Belga 5 Kippenbedrijf Smits roept verschillende kippenproducten terug vanwege de mogelijke aanwezigheid van salmonella. Het gaat om producten die in winkels in Bornem-Hingene, Waasmunster, Sint-Lievens-Houtem, Boortmeerbeek, Tienen en Temse werden verkocht, zo meldt het bedrijf.

Bij microbiologische controles werd de aanwezigheid van salmonella vastgesteld in twee producten: kippenchipolata (opgerold) met houdbaarheidsdatum 24/08/2018 (lotnummer 180817006) en boomstammetje met houdbaarheidsdatum 23/08/2018 (lotnummer 180816002).

Smits heeft beslist om deze producten en andere producten die mogelijk besmet zijn uit de verkoop te nemen. De producten met een verkoopperiode van 10 augustus tot 20 augustus 2018, werden geleverd aan Carrefour Bornem, GB Waasmunster, Nieuwco NV in Sint-Lievens-Houtem, AD Boortmeerbeek, Mues Georges&co in Tienen en Mabatem in Temse. Het gaat onder meer om kippenworst, kippenmerguez, kippenburgers, gevogeltevinken en bereid kippenvlees. Smits vraagt om de producten terug te brengen naar het verkooppunt, waar ze worden terugbetaald.

De mogelijke symptomen van een salmonellabesmetting, zoals diarree, overgeven, buikkrampen, koorts en hoofdpijn, kunnen 6 tot 48 uur na de besmetting tot uiting komen. Wie een van de kipproducten gegeten heeft en een van de symptomen vertoont, wordt aangeraden zijn huisarts te raadplegen. Klanten die vragen hebben, kunnen terecht op het nummer 015/36.34.90.