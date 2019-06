Kipling gaat strijd aan met Kruidvat voor namaken twee tassen: Kruidvat moet 1.000 euro boete betalen per verkocht exemplaar KVDS

29 juni 2019

07u04

Bron: Belga 0 Binnenland Kipling gaat de strijd aan met winkelketen Kruidvat voor het namaken van twee tassen. Het tassen- en boekentassenmerk heeft het recht bekomen om in de winkels te gaan controleren, schrijft de krant L'Echo.

Het Zwitserse bedrijf VF International, het Europese filiaal van de Amerikaanse groep VF Corporation dat Kipling in ons land verdeelt, heeft onlangs geconstateerd dat Kruidvat tassen verkoopt die erg lijken of twee Kipling-modellen, aldus de krant.

Boete

VF International diende daarop een eenzijdig verzoekschrift in bij de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank in Brussel, om een beslag inzake namaak te bekomen op basis van het artikel 1369 bis van het gerechtelijk wetboek.





De auteursrechthouder van de Kipling-merken mag daardoor naar de winkels van Kruidvat trekken om elementen en documenten in beslag te laten nemen die de vermoedelijke namaak bewijzen en de oorsprong ervan aantonen. In afwachting daarvan heeft de rechter ook beslist een boete van 1.000 euro op te leggen per verkocht exemplaar van de tassen in kwestie door Kruidvat.