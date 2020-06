Kinesisten krijgen geen mondmaskers meer bij eventuele tweede uitbraak ttr

25 juni 2020

13u13

Bron: belga 48 Kinesitherapeuten zijn niet opgenomen in de lijst van de federale overheid met zorgberoepen die een voorraad beschermingsmateriaal krijgen als er een tweede piek komt in de corona-epidemie. Dat meldt beroepsvereniging AXXON in een persbericht.

Bij een tweede uitbraak krijgen alle huisartsen, artsen-specialisten, tandartsen, thuisverpleegkundigen, zorgkundigen en vroedvrouwen elk vierhonderd handschoenen, vijftig schorten, één bril en duizend chirurgische mondmaskers. De kinesisten vallen daar niet onder en zullen zelf op zoek moeten gaan naar materiaal. Als reden geeft de FOD Volksgezondheid dat er keuzes gemaakt moeten worden.

AXXON betreurt die beslissing en hoopt dat de regering ze nog herziet. Volgens de beroepsorganisatie had de overheid twee weken geleden overleg beloofd, maar daar is nog geen gevolg aan gegeven.



Verder hekelt AXXON dat de coronatoeslag van 500 euro voor de onkosten van beschermingsmateriaal voor kinesitherapeuten te laag is als ze dat materiaal nu zelf moeten aankopen. Bovendien heeft de beroepsvereniging nog vragen over een bijkomende vergoeding voor de periode van begin mei tot eind juni. Ze roept de overheid dan ook op om duidelijkheid te scheppen.

