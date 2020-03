Kinesisten bieden zich aan als zorgvrijwilligers in strijd tegen coronavirus JG

26 maart 2020

11u36

Bron: Belga 0 Meer dan 2.500 kinesisten zijn bereid om bij te springen in ziekenhuizen, rusthuizen of triagecentra als de nood aan zorgkundigen zou stijgen. Dat laat de Belgische beroepsvereniging voor kinesitherapeuten AXXON weten na een online bevraging bij haar leden.

AXXON bevroeg haar leden en 2.581 kinesisten zijn bereid zich als zorgreserve klaar te houden om bij te springen in woonzorgcentra, ziekenhuizen, schakelcentra of triagecentra wanneer daar een tekort aan mensen zou zijn. Ook zijn ze bereid logistieke functies uit te voeren.

"Dankzij zijn vijfjarige academische opleiding is een kinesitherapeut multifunctioneel inzetbaar en beschikt hij over volwaardige competenties en skills om kwalitatieve basiszorg te verstrekken. Met één muisklik kan deze zorgreserve overal in België geactiveerd en gericht ingezet worden", klinkt het.

De kinesisten behandelen hun eigen patiënten nog in strikt noodzakelijke en dringende kinesitherapeutische zorg. Dit gebeurt in de praktijk, één op één, of bij de mensen thuis, maar steeds met respect voor de voorzorgs- en beschermingsmaatregelen die de regering heeft opgelegd.

