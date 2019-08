Kinepolis wil uitbreiden in België, maar mag niet PVZ

22 augustus 2019

15u23

Bron: Belga 0 Bioscoopuitbater Kinepolis ziet in België nog ruimte voor nieuwe bioscoopcomplexen, maar blijft voorlopig aan handen en voeten gebonden door strenge mededingingsvoorwaarden. Het ligt de groep zwaar op de maag. "Hoe kan dit nu in het voordeel van de consument zijn", vraagt CEO Eddy Duquenne zich af in de marge van de presentatie van de halfjaarcijfers.

Kinepolis kan vandaag in ons land geen nieuwe grote bioscoopcomplexen bouwen of overnemen zonder toestemming van de mededingingsautoriteiten. Die voorwaarden gaan terug tot in 1997, toen Kinepolis ontstond uit een fusie van de bioscoopgroepen van de families Bert en Claeys.

Kinepolis vecht de voorwaarden al jaren aan, voorlopig zonder succes. Na een versoepeling beslist door de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) volgde in vorig jaar een vernietiging van die beslissing door het hof van beroep op basis van procedurele redenen. In maart dit jaar nam de BMA een nieuwe beslissing. De voorwaarden werden opnieuw verstrengd. Kinepolis heeft inmiddels beroep aangetekend. Een beslissing wordt verwacht in het derde kwartaal. De uitkomst is onzeker. "We durven geen voorspellingen meer maken", aldus financieel directeur Nicolas De Clercq.

Ontevreden

Het ligt de bioscoopuitbater zwaar op de maag. "Kinepolis is de enigste groep ter wereld die niet mag groeien in eigen land. Intussen is de bioscoopmarkt sneller gegroeid in de rest van Europa. Ik zie niet in hoe dit in het belang van de consument kan zijn", zegt Duquenne.

De strenge voorwaarden werden meer dan twintig jaar geleden opgelegd om de kleine bioscopen te beschermen. "Maar intussen zijn drie internationale groepen actief in ons land", argumenteert De Clercq, verwijzend naar de groepen Pathé, UGC en Cinéscope.

Intussen heeft de groep 'blinde vlekken' in ons land geïdentificeerd - zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië - waar Kinepolis nog zou willen uitbreiden. Om concurrentieredenen wil het bedrijf daar niet veel over kwijt. Wel is bekend dat Kinepolis tussen Gent en Brussel - in Aalst - nog mogelijkheden ziet.