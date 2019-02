Kinepolis Antwerpen test ‘familiezetels’ voor vier personen kg

21 februari 2019

20u15

Bron: Belga 0 De bioscoopgroep Kinepolis voert momenteel een test uit met familiezitjes voor drie tot vier personen in zalen van de bioscoop in Antwerpen. Het project kan binnenkort uitgebreid worden naar andere bioscopen van de groep in België. Dat is vandaag vernomen bij de voorstelling van de jaarresultaten van het bedrijf.

Sinds 2015 kunnen bezoekers voor 'cosy seats' kiezen in verschillende bioscopen: luxueuze zetels met een kapstokje en een eigen bijzettafeltje. "We hebben opgemerkt dat gezinnen die voor dat product kiezen en met drie of vier komen, gescheiden werden", aldus CEO Eddy Duquenne.

De bioscoopgroep heeft momenteel een prototype van de 'family cosy seats' in Antwerpen. Die zetels zijn ruim genoeg voor drie tot vier personen. Volgens Kinepolis zijn ook andere doelgroepen, zoals groepen vrienden, te vinden voor die optie.



Voor de gewone ‘cosy seats’ betaal je 2,75 euro bij op de ticketprijs. Het is niet duidelijk hoeveel een familiezitje zal kosten.

Premium

De zitjes maken deel uit van de strategie die Kinepolis invoerde op de ticketverkoop via 'premiumproducten' te verhogen. Andere voorbeelden zijn de Imax-zalen, 3D-films of films in 4DX met mobiele zetels en effecten zoals wind en water. In Rocourt en Hasselt bestaan al zulke zalen. Binnenkort komt er ook een bij in Gent.