Kindje van 1,5 jaar valt tussen sluisdeuren Schelde Didier Verbaere

21 april 2018

17u08

Bron: eigen berichtgeving 0 Een kindje van 1,5 jaar viel omstreeks 16.15 uur tussen de deuren van een sluis tussen de Schelde en de Kalkense Meersen in het Oost-Vlaamse Schellebelle.

De omstandigheden zijn nog niet duidelijk en het kleine slachtoffer wordt momenteel verzorgd door artsen van een mugteam. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig.

Over de toestand van het kind is nog niks geweten, maar getuigen hoorden het slachtoffer wel hevig huilen na de val. Meer info volgt later.