Kindje van 1,5 jaar valt 8 meter diep tussen sluisdeuren Schelde Didier Verbaere

21 april 2018

17u08

Bron: eigen berichtgeving 447 Een kindje van 1,5 jaar is omstreeks 16.15 uur tussen de deuren van een sluis tussen de Schelde en de Kalkense Meersen in het Oost-Vlaamse Schellebelle gevallen.

Het kindje was samen met zijn ouders en een tweede kind op fietstocht. Aan de sluis hielden ze even halt en de peuter liep te spelen op de overloop van de sluis tussen jaagpad en afsluiting. Die sluis is opgehangen aan holle metalen palen waarop de deuren van de sluis worden open gedraaid. Aan de onderkant van die palen is een kleine opening. De voet van een volwassene past er niet in maar de kleine peuter kon er toch tussen glijden.

Het kind viel zowat acht meter naar beneden en raakte daarbij enkele metaalobstakels. Het kind viel relatief zacht op een modderachtige ondergrond en kreeg geen water binnen.

Samen met een passant kon de papa de metalen vloerplaten van de overloop omhoog tillen en zo het kindje bevrijden uit zijn hachelijke positie. Het werd onder begeleiding van een MUG team overgebracht naar het ziekenhuis. "Met vrij ernstige verwondingen", aldus kapitein Eric Trogh van de Wichelse brandweer.