Kindje (7) gereanimeerd in Plopsaqua Bart Boterman

16u19

Bron: eigen berichtgeving 591 Benny Proot Een kindje van 7 jaar is deze namiddag gereanimeerd moeten worden in Plopsaqua, het zwembad bij Plopsaland in De Panne.

"Het kindje zat in het bad van 25 meter lengte en kon niet zwemmen. Redders hebben haar bewusteloos uit het water gehaald en hebben haar gereanimeerd en zuurstof toegediend. Snel was het kind terug bij bewustzijn en werd het overgebracht naar het ziekenhuis in Veurne per ambulance", zegt Jolien De Tender, woordvoerster van Plopsaland.

Normaal gezien is het bad in kwestie niet toegankelijk voor kinderen die nog niet kunnen zwemmen. "Maar in het bijzijn van de ouders is dat natuurlijk wel toegelaten. Wij stellen ook boeien en reddingsvesten ter beschikking. De ouders zaten op dat moment echter in het golfslagbad", besluit De Tender.