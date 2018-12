Kindje (4) dat in kasteelvijver Gaasbeek viel, mag ziekenhuis verlaten ADN

26 december 2018

12u58

Bron: Het Nieuwsblad 1 De 4-jarige kleuter die in oktober tijdens een schooluitstapje in de vijver van het kasteel van Gaasbeek viel, is aan de beterhand. Dat meldt het Nieuwsblad. Het jongetje herstelt momenteel in een revalidatiecentrum.

Op 9 oktober maakten de tweede en derde kleuterklas van de Franstalige gemeenteschool ‘Les Petits Goujons’ een uitstap naar het kasteel van Gaasbeek. Plots viel een 4-jarig kind in de kasteelvijver. Hij belandde in een coma.



Inmiddels is er bemoedigend nieuws. De kleuter is ontslagen uit het ziekenhuis.

Meer over kasteel van Gaasbeek