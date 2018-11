Kinderverzorgster riskeert 2 jaar cel met uitstel voor mishandeling in Kiddy Watch-crèches BJS

Voormalige kinderverzorgster C.F. (23) uit Schoten riskeert een voorwaardelijke celstraf van twee jaar voor het mishandelen van veertien kindjes in de intussen opgedoekte Kiddy Watch-crèches in Antwerpen en Schoten. De procureur wil dat de vrouw een verbod krijgt om met kinderen te werken. Er werd ook psychologische begeleiding en een cursus agressiebeheersing geëist.

De feiten kwamen in mei vorig jaar aan het licht, nadat een koppel bij hun baby blauwe plekken had opgemerkt en ongerust naar de uitbaatster van de kinderopvang was gestapt. Op beelden van een bewakingscamera was te zien hoe de toen 22-jarige beklaagde de baby ruw door elkaar schudde en hardhandig uit het kinderstoeltje trok.

Ook andere kindjes werden door de twintiger hard aangepakt. De zaakvoerster stapte met de beelden naar het gerecht. De verzorgster werd opgepakt voor verhoor.



Ze erkende de feiten en verklaarde dat ze in de knoop zat met zichzelf, na de dood van haar grootvader en de scheiding van haar ouders. Ze werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten op voorwaarde dat ze geen contact meer zou hebben met kinderen.

Afgelopen juni werd ze door de raadkamer naar de correctionele rechtbank verwezen voor het toebrengen van slagen en verwondingen aan minderjarigen en ook voor de onmenselijke behandeling van een minderjarige. Kind en Gezin en tal van ouders stelden zich burgerlijke partij.

De vergunning van de Kiddy Watch-crèches in Antwerpen en Schoten werd in juli vorig jaar ingetrokken.

Opgelet, de beelden zijn schokkend.