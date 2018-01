Kinderverkrachter en -moordenaar ondergaat opvallende transformatie om voor assisen te verschijnen rvl

29 januari 2018

10u42

Bron: Belga 3 Vandaag start voor het hof van assisen in Luxemburg het proces tegen Jérémy Pierson, die wordt verdacht van de verkrachting, foltering en moord op de 14-jarige Béatrice Berlaimont. Zij verdween op 21 november 2014 en werd tien dagen later dood teruggevonden in een bos in Aarlen. De 30-jarige Pierson moet zich bovendien verantwoorden voor seksueel geweld tegen een jonge automobiliste op 4 december 2014 en een reeks diefstallen. Opvallend: in de rechtbank zag Pierson er plots helemaal anders uit.

De 14-jarige Béatrice verdween op 21 november 2014, toen ze onderweg was naar school, en op 1 december 2014 werd haar zwaar toegetakelde lichaam door een wandelaar aangetroffen in een bos in een deelgemeente van Aarlen. Pierson werd pas op 9 december gearresteerd, nadat hij enkele dagen eerder een 21-jarige automobiliste zou hebben verkracht. Het DNA van Pierson dat op de broek van de automobiliste werd aangetroffen werd uiteindelijk gelinkt aan het DNA dat werd aangetroffen op het lichaam van Béatrice. Pierson had reeds een gerechtelijk verleden en zou ook verantwoordelijk zijn voor diefstal met geweld in Frankrijk.

De beschuldigde had aan de speurders verklaard dat hij Berlaimont op die bewuste 21 november 2014 onderweg naar school was tegengekomen. Hij zou het meisje in een wagen hebben geduwd die hij een dag eerder gestolen had. Hij bracht haar vervolgens naar een container op de site van de Callemeynkaserne in Aarlen, alvorens haar naar een jagershut te brengen in de bossen van Allondrelle-la-Malmaison in Frankrijk.

Strak in het pak

Nadat hij een tweede wagen had gestolen, ging hij op 29 november terug naar de jagershut, waar hij Béatrice naar eigen zeggen dood aantrof. Op 1 december bracht hij haar lichaam naar het bos van Sesselich, waar het uiteindelijk gevonden werd. Hij gaf in 2016 bovendien de feiten tegen de 21-jarige automobiliste toe, maar gaf wel aan dat de vrouw "overdreven had". Ook verklaarde hij dat hij niet in staat is om de verkrachtingen van Béatrice te beschrijven.

Vorige week woensdag, bij de samenstelling van de jury voor het assisenproces, verscheen Pierson strak in het pak en met bril voor de rechtbank. Een opvallende transformatie, want op eerdere foto's van hem was hij steevast met hoodie, baseballpet en liefst met een joint in de mond te zien.

Het proces, dat wordt voorgezeten door Annick Jackers, zal minstens drie weken duren. Ongeveer 160 getuigen werden opgeroepen. Meester Dimitri Soblet neemt de verdediging van Pierson op zich, terwijl de burgerlijke partijen vertegenwoordigd worden door meesters Anne-Catherine en Jean Mignon, Frédéric Gavroy en Marie Discret. De beklaagde riskeert levenslang.