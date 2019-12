Kinderrechtencommissaris wil regel die kinderen inspraak geeft bij scheiding HR

Bron: Belga 0 Binnenland De kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens wil dat de ouders bij een scheiding eerst een bemiddelingsgesprek over de omgangsregeling voeren, waarbij ook de kinderen inspraak krijgen. Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad zaterdag.

Een op de zes oproepen die binnenkomen bij de klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat gaat over echtscheidingen: het gaat om 193 van de 1.218 meldingen tijdens het voorbije werkjaar. “Kinderen klagen er vooral over dat ze niet worden gehoord bij een scheiding en zelf geen veranderingen kunnen aanbrengen in de omgangs- regeling”, verklaart Vrijens.

Ze pleit er daarom voor om ouders verplicht rond de tafel te laten zitten met een professionele bemiddelaar en de kinderen inspraak te geven, voordat er naar de rechter wordt gestapt. “Vaak vinden volwassenen de kinderen ten onrechte te jong, terwijl ze nuttige dingen kunnen zeggen over waar ze willen wonen na de scheiding en hoe ze willen leven”, aldus de kinderrechtencommissaris.

Rechtszaak

Als die bemiddeling niets oplevert, kan altijd een rechtszaak worden gestart. Een familierechter moet kinderen ouder dan twaalf jaar automatisch spreekrecht geven. Wie jonger is, kan daarom vragen. Maar ondanks die wettelijke verplichting krijgen ze niet altijd de kans om te spreken, stelt Vrijens vast.

