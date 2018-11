Kinderrechtencommissaris wil gespecialiseerde zorg in internaten TTR

21 november 2018

14u29

Bron: Belga 1 In Vlaamse internaten zitten steeds meer maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Daarom zijn er behalve opvoeders ook meer gespecialiseerde zorgverleners nodig. Dat zei de Vlaamse kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen bij de voorstelling van het jaarverslag van het Kinderrechtencommissariaat. Vanobbergen bracht dit jaar zelf vier dagen en twee nachten door op internaat.

In 2016 zaten in Vlaanderen 10.080 kinderen op internaat, van wie 8,8 procent geplaatst werd door een maatregel van de jeugdrechter. Dat aandeel nam de voorbije jaren toe. In 2014 ging het nog om 8 procent en in 2011 om 7,2 procent. "Cijfers van 2018 zijn er nog niet. Als ze de trend blijven volgen, ligt hun aantal ook dit jaar opnieuw hoger", zegt Vanobbergen.

"Het gaat vaak om jongeren met een heel complexe problematiek die wegens een gebrek aan plaats in gemeenschapsinstellingen in internaten terechtkomen en vaak nood hebben aan gespecialiseerde zorg", aldus de kinderrechtencommissaris. "Internaten geven aan dat ze vaak niet in staat zijn om gespecialiseerde opvoeding aan te bieden, bijvoorbeeld bij kinderen met zware psychologische problemen."

Aanpassingen

Daarom pleit Vanobbergen onder meer voor nieuwe regelgeving die de rechtspositie van kinderen op internaat regelt. "We moeten goed nadenken over hoe we de gepaste zorg kunnen verzekeren. De huidige regelgeving komt niet langer tegemoet aan de noden van vandaag en vraagt grondige aanpassingen.

Daarnaast moeten er meer bruggen komen tussen onderwijs en welzijn. "We moeten kijken hoe we een verblijf op het internaat en residentiële jeugdzorg kunnen combineren", klinkt het. Die bruggen moeten bovendien de werking van internaten overstijgen. "Hoe kunnen we er bijvoorbeeld ook voor zorgen dat jongeren die langere tijd in een gemeenschapsinstelling verbleven gemakkelijk weer aansluiting met het reguliere onderwijs kunnen maken?”