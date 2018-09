Kinderrechtencommissaris wil einde aan "mensonwaardige situatie" van Servisch gezin in asielcentrum LVA

Bron: Het Nieuwsblad 0 Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen vraagt dat "ons land zo snel mogelijk een eind maakt aan de totaal mensonwaardige situatie" waarin een Servische moeder met haar vier kinderen verkeert. Het gezin is het eerste uitgeprocedeerde gezin met kinderen sinds 10 jaar dat wordt opgesloten in een asielcentrum.

Kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen bezocht donderdag het gesloten asielcentrum 127bis in het Vlaams-Brabantse Steenokkerzeel en keerde verontwaardigd van zijn bezoek terug. In het centrum verblijft een Servische gezin met vier kinderen in afwachting van hun uitwijzing. Volgens Vanobbergen ondervinden de kinderen, die tussen de 1 en 6 jaar oud zijn, enorme psychologische problemen.

“Ze zijn bang voor hun toekomst, nu ze naar een land worden gestuurd waar ze niets of niemand kennen, zelfs de taal niet spreken. Ze vinden het ook moeilijk dat ze – wegens hun opsluiting – geen contact kunnen hebben met andere kinderen of familieleden. Het oudste meisje, 6 jaar, wordt geplaagd door doodsangsten, onder meer door de arrestatie door de politie", aldus Vanobbergen.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) ontkende dat er “grote problemen waren met het gezin”.

Verblijfsduur

Daarnaast stelt Vanobbergen ook grote vraagtekens bij de duur van hun verblijf. De moeder en haar vier kinderen zitten al langer dan twee weken opgesloten in het centrum terwijl de maximumtermijn twee weken bedraagt. Een grondig onderzoek dat een voorwaarde vormt voor een eventuele verlenging ligt volgens hem niet voor.

Vanobbergen vraagt de regering met aandrang om “zo snel mogelijk een einde te maken aan deze mensonwaardige situatie”.

Protest

In Brussel werd op 15 augustus fel geprotesteerd tegen de opsluiting van het gezin. Verschillende organisaties, waaronder Amnesty International, zijn de mening toegedaan dat men kinderen onder geen beding opsluit.