Kinderrechtencommissaris pleit voor snelle repatriëring Belgische kinderen uit Syrië bvb

04 juni 2019

11u12

Bron: Belga 2 Franstalig kinderrechtencommissaris Bernard De Vos heeft vandaag ontslagnemend premier Charles Michel en de federale informateurs opgeroepen om snel een beslissing te nemen over de repatriëring van alle Belgische IS-kinderen die in Syrië vastzitten, in het bijzonder de kinderen die onder "verschrikkelijke" omstandigheden in het kamp van Al-Hol in het noordoosten van het land verblijven.

"De toestand duurt reeds heel lang. We hebben een tamelijk lange verkiezingscampagne gehad met de lokale en dan de federale en gewestverkiezingen, waardoor er blijkbaar moeilijk beslissingen genomen konden worden. (...) We moeten vandaag vaststellen dat de toestand in de kampen van het noordoosten van Syrië maakt dat er niet meer gewacht kan worden. We kunnen niet op een nieuwe regering wachten om moedige beslissingen te nemen en te maken dat die kinderen naar België kunnen terugkeren", verklaarde De Vos vandaag op RTBF.

In een open brief had de kinderrechtenrechtencommissaris gisteren verwezen naar cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van april waaruit bleek dat 250 doden geteld waren in de kampen. 80 procent waren zeer jonge kinderen. De doodsoorzaak was ondervoeding, infecties van wonden, brandwonden en diarree. Volgens De Vos bevonden zich twee Belgische kinderen onder de slachtoffers.



Het OCAD gaat er volgens De Vos van uit dat er zich in totaal zo'n 150 à 160 Belgische kinderen in oorlogsgebied bevonden. "Vandaag zijn er een dertigtal kinderen in de kampen Al-Hol en Al-Roj, waar de leefomstandigheden extreem moeilijk zijn. In Al-Hol, een kamp dat gebouwd werd voor de opvang van 7.000 tot 10.000 mensen, verblijven momenteel 78.000 mensen. Men kan zich dus voorstellen dat de omstandigheden (sanitair, veiligheid, ...) verschrikkelijk zijn, vooral voor de kinderen", verklaarde hij op RTBF.

Deze week moet het VUB-team onder leiding van kinderpsycholoog Gerrit Loots vertrekken naar de Koerdische vluchtelingenkampen in Syrië. Het multidisciplinair team zal er Belgische IS-kinderen verzorgen en hoopt er ook enkele te repatriëren, zo werd gisteren bekend.