Kinderrechtencommissaris mist perspectief in aanpak van coronacrisis: “Kinderen moeten buiten kunnen spelen” SVM

05 mei 2020

11u05

Bron: Belga 1 Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens mist het kinderperspectief. Jongeren blijven in de wirwar van beslissingen al te vaak in de kou staan. Vrijens vraagt de Vlaamse ministers in een advies extra in te zetten op garanties voor kinderrechten. Bij het uittekenen van maatregelen moeten naast economen of onderwijsspecialisten ook actoren met kennis van kinderrechten en van de leefwereld van jongeren betrokken worden. “Kinderen moeten in veilige omstandigheden buiten kunnen spelen”, klinkt het.

Om te vermijden dat kwetsbare kinderen en jongeren uit de boot vallen, moet voluit de kaart getrokken worden van gelijke onderwijskansen. Zo pleit de kinderrechtencommissaris voor een intense samenwerking tussen scholen, brugfiguren en organisaties die dicht bij kwetsbare gezinnen staan. Afstandsonderwijs zou moeten aangevuld worden met individuele begeleiding of lessen op afstand.

Voor de kinderrechtencommissaris heeft elke minderjarige en elk gezin recht op kwaliteitsvolle hulpverlening en een degelijke levensstandaard. Ze maakt zich ook zorgen over de situatie van jeugdige migranten en de manier waarop jongeren aangepakt worden door de ordediensten om de coronamaatregelen na te leven. Sinds de coronacrisis was er ook geen persoonlijk contact meer tussen jeugdrechtbank, consulent, jeugdadvocaat en de minderjarige.

“Kinderen moeten buiten kunnen spelen”

Ze herinnert eraan dat ze vanaf dag één van de coronacrisis aandacht voor het recht op spel van kinderen mist. "Het Kinderrechtencommissariaat krijgt veel signalen van bezorgde ouders. We roepen op om ook in coronatijden het recht op spel te blijven garanderen. Kinderen en jongeren die de voorzorgsmaatregelen respecteren, moeten buiten kunnen spelen. Voor de paasvakantie had ik gevraagd om hier een vragenlijst over op te stellen, maar tevergeefs”, klinkt het.

Het kinderrechtencommissariaat vraagt Vlaanderen tot slot om te blijven investeren in jeugdorganisaties. "We hopen dat 4,5 miljoen euro voor de uitvoering van het actieplan voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in tijden van corona genoeg is.” Vrijens schaart zich ook achter het pleidooi van jeugdactoren, Vlaamse volksvertegenwoordigers en de minister voor Jeugd (Benjamin Dalle, CD&V) om de zomerkampen en -activiteiten zo veel mogelijk te laten doorgaan.

Lees ook:

Beginnen om 9 uur en geen powerpoint: hierover zal de Nationale Veiligheidsraad zich woensdag buigen (+)

Kinderlongarts: “Laat kinderen vooral tikkertje spelen” (+)