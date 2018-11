Kinderrechtencommissariaat behandelde vorig jaar ruim 1.200 meldingen TTR

21 november 2018

16u42

Bron: Belga 0 Bij het Kinderrechtencommissariaat zijn in het afgelopen werkjaar 1.224 vragen, klachten en signalen binnengekomen, waarvan ongeveer een derde betrekking heeft op onderwijs. Onder meer wat betreft sancties op school zijn er "verontrustende signalen" en ook pesten blijft een groot probleem. Dat blijkt vandaag uit het jaarverslag van het commissariaat, met als titel "Hoe rekbaar is het kind?".

Volgens kinderrechtencommissaris Bruno Vanobbergen komt de helft van de meldingen van een ouder of een andere opvoedingsverantwoordelijke en een vierde van professionals. "Ook kinderen en jongeren weten ons te vinden. Het gaat dan hoofdzakelijk om jongeren tussen 12 en 18 jaar, maar er waren ook dit jaar een aantal 7-jarigen die ons rechtstreeks contacteerden."

Belangrijkste thema blijft net zoals de voorbije twee jaar onderwijs. Het gaat om in totaal 381 meldingen, waarvan bijna een derde betrekking heeft op sancties. Zo maakt het Kinderrechtencommissariaat zich onder meer zorgen over definitieve uitsluitingen op school. Voor het secundair onderwijs gaat het om 3.600 leerlingen in het schooljaar 2016-2017. "Dat is verontrustend veel", luidt het. "De recente jaarverslagen van de de centra voor leerlingenbegeleiding tonen dat nu ook basisscholen leerlingen definitief uitsluiten."

Uitsluitingen

Vanobbergen benadrukt dat de uitsluitingen in sommige situaties terecht zijn, "maar in heel wat situaties is de maatregel verontrustend". Soms grijpen scholen meteen naar de zwaarste straf, terwijl ook lichtere straffen zouden kunnen helpen. "Ook in bepaalde gevallen waarbij kinderen eigenlijk zorg nodig hebben, bijvoorbeeld bij drugsproblematiek, is uitsluiting geen echte oplossing."

Het Kinderrechtencommissariaat kreeg afgelopen jaar ook meer klachten over pesten op school. Het hamert daarom voor "een meer structurele aanpak" met meer preventieve acties.Behalve onderwijs zijn ook problemen thuis (27 procent) en jeugdhulp (21 procent) grote thema's. Op de vierde plaats komen meldingen van minderjarige vluchtelingen (7 procent).

Vluchtelingen

"Ook dit jaar kregen we weer meldingen van of over jongeren die hier na jaren verblijf toch het bevel krijgen om het grondgebied te verlaten", luidt het. Die uitgewezen kinderen worden bovendien bij hun terugkeer te weinig opgevolgd. Het Kinderrechtencommissariaat pleit er daarom voor dat de Belgische autoriteiten samenwerkingen op poten zetten met kinderrechtenorganisaties ter plaatse "om een veilige terugkeer en verder leven te garanderen".

In zijn jaarverslag pleit het Kinderrechtencommissariaat ook voor het terughalen van de ongeveer 145 kinderen van Belgische (voormalige) IS-vrouwen die nu "aan hun lot worden overgelaten". "Overleg met het Agentschap Jongerenwelzijn leert ons dat de jeugdhulp in Vlaanderen voorbereid is om aan die groep kinderen en jongeren een aangepast hulpverleningsaanbod te bieden", klinkt het.