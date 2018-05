Kinderrechtencoalitie: "Bescherm vluchtelingenkinderen tegen gewapend geweld" Redactie

25 mei 2018

14u58

Vluchtelingenkinderen moeten worden beschermd tegen gewapend geweld. Dat zegt de Kinderrechtencoalitie Vlaanderen, een netwerk van 27 ngo's, na de dood van Mawda, het 2-jarig meisje dat vorige week bij een achtervolging gedood werd door een politiekogel.

Voor de Kinderrechtencoalitie moet de dood van Mawda een ijkpunt zijn om bijkomende maatregelen te treffen om kinderen te beschermen in de strijd tegen mensensmokkel. "Een kind mag nooit in een situatie terechtkomen waar er kan geschoten worden. Een overheid moet alle mogelijke maatregelen inzetten om kinderen te beschermen tegen geweld en tegen mensenhandel. Er moet hard worden opgetreden tegen mensensmokkelaars, maar er mag op geen enkel moment een kind in levensgevaar verkeren", klinkt het in een communiqué.

De Kinderrechtencoalitie wijst op artikels 19 en 38 van het Kinderrechtenverdrag, waarin staat dat elke staat alle wettelijke en bestuurlijke maatregelen moet nemen om een kind te beschermen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, en dat het de verantwoordelijkheid van de staat is om burgers en kinderen te beschermen bij gewapende conflicten.

De coalitie roept verder op tot menselijkheid. "Een kind van 2 is gestorven. Dat vraagt in de eerste plaats om verdriet, medeleven, geduld, begrip en troost. En vervolgens actie van beleidsmakers om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst nooit meer mogelijk is."