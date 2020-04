Kinderpsychologe Katelijne Van Lommel over preteaching: “Leg de lat niet te hoog” KVDS

18 april 2020

20u29 14 Volgens k inder- en jeugdpsychologe Katelijne Van Lommel mogen we de lat niet te hoog leggen als het gaat over preteaching. Volgens haar is het voor ouders een grote uitdaging om hun kinderen thuis te begeleiden bij het aanleren van nieuwe leerstof en ze pleit dan ook voor mildheid. Bij VTM NIEUWS beantwoordde ze een hele reeks vragen over het onderwerp.



Hoe combineer ik preteaching met mijn werk?

“Om die puzzel te kunnen leggen, moet je met een weekplanning of weekstructuur werken”, aldus Van Lommel. “Maar wel een realistische, waarin we de leermomenten van onze kinderen naast onze eigen werkmomenten plaatsen. Als je als ouder acht uur werkt, kan je niet ook nog eens drie of vier uur met je kind bezig zijn. Leg daarin de lat zeker niet te hoog voor jezelf.”

Verwacht de overheid niet te veel?

“Ik denk dat de overheid zeer veel verwacht en misschien wel te veel. Het is belangrijk dat ouders goede teams gaan vormen met leerkrachten en bekijken wat kan en wat niet. Wat realistisch is en wat niet.”

Mogen ouders protesteren bij leerkrachten?

“Ouders en leerkrachten moeten als team werken. Leerkrachten hebben ook informatie van ouders nodig, want elk gezin is anders. Informeer leerkrachten dus over je situatie.”

Hoeveel uur per dag moet mijn kind met preteaching bezig zijn?

“Elk kind en elke thuissituaties is anders. Ik raad ouders aan om zich niet vast te pinnen op de algemene richtlijn van drie tot vier uur per dag. Voor sommige jongeren is dat prima, voor anderen zal één tot twee uur al een prestatie zijn. En dan is dat ook oké.”

Mag er ruimte gemaakt worden voor speeltijd?

“Heel graag. Ontspanning is altijd belangrijk, maar in het bijzonder in deze hele stressvolle tijd. We hebben als mens nu heel veel nood aan ontspanning om het hoofd koel en het hart warm te kunnen houden.”

Hebben kinderen zeggenschap in de schema's?

“Zeker, als je jongeren betrekt en laat meekiezen wat kan en wat niet, dan is de kans groter dat het schema werkt.”

Hoe verdeel ik mijn aandacht over mijn verschillende kinderen?

“Opnieuw komt een schema hierbij van pas. Dan zien kinderen wanneer de ouders beschikbaar zijn. Zodat er een beetje voorspelbaarheid is. Het zal niet altijd helemaal gelijk verdeeld zijn over de kinderen, maar jongeren kunnen daar echt wel begrip voor opbrengen.”

Hoe merk je hoeveel aandacht een kind nodig heeft voor een taak?

“Dat is opnieuw teamwerk met de leerkracht. De leerkracht kent je kind en heeft zicht op de sterktes en de zwaktes. Als ouder moet je je niet verantwoordelijk voelen om dat helemaal zelf uit te zoeken.”

Ik ben bang dat ik de leerstof zelf niet voldoende begrijp. En nu?

“Ik heb al veel voorbeelden gezien. Ouders die zich verdiepen in elektriciteit of wereldoriëntatie. Ouders moeten de lat echter niet te hoog leggen voor zichzelf. Ze moeten al die leerstof niet zelf kunnen uitleggen. Opnieuw: vorm hier een team met de leerkracht. Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het zoals het gaat.”

