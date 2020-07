Kinderopvang moet pas dicht bij twee coronabesmettingen IB

09 juli 2020

02u57

Bron: Belga 0 Een kinderopvang voor kinderen jonger dan 3 jaar moet pas sluiten als een lid van het zorgpersoneel een bevestigd Covid-19-geval is, of indien er twee bevestigde gevallen zijn onder kinderen in dezelfde bubbel. Dat blijkt uit een update door gezondheidsinstituut Sciensano over kinderen jonger dan drie jaar.

Als een kind jonger dan 3 jaar een positief testresultaat heeft voor Covid-19, blijft het in thuisisolatie. Zeven dagen na het optreden van de symptomen kan het terugkeren naar de kinderopvang, als er geen koorts was gedurende de laatste drie dagen en als de symptomen aanzienlijk zijn verbeterd. De kinderopvang kan open blijven.

Als een ander kind in dezelfde bubbel van de kinderopvang symptomen ontwikkelt van Covid-19 binnen de 14 dagen na het eerste bevestigde geval, moet dat kind worden getest. En als dat resultaat positief is, is er sprake van een cluster. De kinderopvang moet dan worden gesloten, kinderen en zorgpersoneel in quarantaine geplaatst en het zorgpersoneel moet worden getest. De kinderen hoeven niet getest te worden.