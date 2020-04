Kinderopvang kan in de toekomst meer kinderen opvangen dan vergund KVDS

15 april 2020

06u22

Bron: Belga 0 Organisatoren van kinderopvang zullen in de toekomst op dagbasis meer kinderen kunnen opvangen dan het aantal waarvoor ze vergund zijn, “op voorwaarde dat ze op jaarbasis niet boven het toegestane maximale jaargemiddelde van bezetting uitkomen." Dat bepaalt een voorstel van decreet dat de Vlaamse meerderheidspartijen hebben ingediend.

Momenteel zeggen de regels dat er maximaal evenveel kinderen tegelijk aanwezig mogen zijn in de opvang van baby's en peuters als het aantal plaatsen waarvoor de opvanglocatie een vergunning heeft. "Dat veroorzaakt vaak problemen", zegt Katrien Schryvers (CD&V), hoofdindiener van het voorstel van decreet. "Organisatoren kunnen moeilijk een optimale bezetting realiseren, want sommige dagen is er meer vraag dan andere. Met ons voorstel van decreet willen we meer flexibiliteit geven, zowel aan organisatoren als aan ouders."

Twintig procent méér

Concreet zal het in de toekomst voor organisatoren van gezinsopvang en groepsopvang toegestaan zijn om op bepaalde dagen en momenten tot twintig procent méér kinderen op te vangen dan dat er vergunde plaatsen zijn.

"Dat betekent dat een organisator met een vergunning voor 20 opvangplaatsen op dagbasis maximaal 24 kindjes zou mogen opvangen", zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Koen Daniëls (N-VA). "Op jaarbasis mag het gemiddeld aantal aanwezige kindjes echter niet meer dan 20 zijn.”





De maximale leefgroepgrootte van achttien kinderen blijft behouden alsook het maximum aantal kindjes per aanwezige kinderbegeleider. Ook de gezinsopvang, beter bekend als onthaalouders, zal de mogelijkheid krijgen, voor zover het maximum van acht tegelijk aanwezige kindjes niet wordt overschreden.

