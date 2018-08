Kindermoord heel uitzonderlijk bij postnatale depressie: "Vaak worden moeders net extra bezorgd" Nina Dillen

31 augustus 2018

16u38 1 Het is hoogst uitzonderlijk dat een vrouw met een postnatale depressie zich tegen haar kind keert. Dat stellen experts, nu blijkt dat Bieke W. drie maanden na haar bevalling last had van depressieve gevoelens. "De gedachte is er vaak wel, maar een enorm schaamtegevoel houdt hen tegen," legt professor Patrick Luyten (KU Leuven) uit. Postnatale depressie in 4 feiten.

Tot 15 procent van de bevallen vrouwen heeft er last van

Wereldwijd kampt 7 à 15 % van de vrouwen met een postnatale depressie, 15 à 30 % vertoont enkele kenmerken. De symptomen treden meestal enkele dagen tot weken na de bevalling op, al kunnen ze ook tijdens de zwangerschap al opduiken. "Een postpartum depressie uit zich net als een depressie in sombere gedachten, lusteloosheid, vermoeidheid, een gebrek aan moedergevoel of net heel ongerust zijn over het kind," legt postdoctoraal onderzoeker ontwikkelingspsychologie Katrijn Brenning van UGent uit."Ook huilbuien, prikkelbaarheid en agressiviteit komen voor, naast lichamelijke klachten zoals hoofdpijn en misselijkheid." Een postnatale depressie mag niet verward worden met de veel frequentere babyblues. "50 à 80 % van de moeders heeft kort na de bevalling last van huilbuien, prikkelbaarheid en stress. Zo'n blues is heel normaal en gaat meestal vanzelf over na een paar weken," legt Brenning uit.

