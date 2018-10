Kinderlokker aan het werk in Kortrijk? Ouders krijgen brief: "Wees waakzaam" HA

12 oktober 2018

17u36

Bron: Focus WTV 0 De ouders van alle kinderen uit zes basisscholen in Kortrijk hebben een brief gekregen waarin gevraagd wordt op te letten voor een mogelijke kinderlokker. Dat meldt Focus-WTV.

Drie kinderen werden in de West-Vlaamse stad recent benaderd door een onbekende man, die zich in een witte bestelwagen met geblindeerde vensters verplaatst. Allen vertelden ze hetzelfde verhaal: ze werden benaderd door een onbekende man die de benen nam wanneer er te veel volk in de buurt kwam.



In de brief die door de Scholengemeenschap 'Kortrijkse basisscholen' verspreid werd, staat dat de politie "op de hoogte" is en een "extra oogje in het zeil zal houden". Verder wordt aangeraden om kinderen te vergezellen op weg van en naar school. "Het is niet onze bedoeling om paniek te zaaien, we vragen wel om samen met ons alert te zijn", klinkt het nog.