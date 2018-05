Kinderen ziek door salmonella: traiteur blijft gesloten tot oorzaak besmetting gevonden is Jef Artois ADN sam

25 mei 2018

09u40

Bron: VTM Nieuws, Belga 31 De traiteur die de maaltijden leverde aan de scholen waar kinderen ziek werden, blijft gesloten tot de oorzaak van de besmetting gekend is. In totaal liepen 64 kinderen een voedselvergiftiging op.

Deze week werden 14 leerlingen van scholen in Pittem en Meulebeke met een salmonellavergiftiging in het ziekenhuis in Tielt gebracht. Ondertussen zijn ook in andere scholen in West- en Oost-Vlaanderen besmettingen vastgesteld. Het gaat ondertussen al om 64 kinderen uit 15 verschillende scholen die een voedselvergiftiging hebben opgelopen. De verschillende scholen kopen hun maaltijden bij dezelfde traiteur.

Omdat het aantal zieke kinderen opgelopen is, heeft het FAVV uit voorzorg besloten om de traiteur tijdelijk te laten sluiten. "Het FAVV stelt alles in het werk om de exacte oorzaak van deze voedselvergiftigingen te weten te komen. We zullen voortdurend informatie verspreiden over de evolutie van deze situatie", klonk het gisteravond.

Ontsmetting

"We weten nog steeds niet waar de besmetting vandaan komt", aldus Hervé Vervaeck, de eigenaar van het West-Vlaamse cateringbedrijf. "Vandaag komt een speciale firma het hele bedrijf ontsmetten, tot de bureaus toe. Om 09.00 uur zitten we met de firma samen om te bekijken of het personeel hierbij kan helpen."

Bij de traiteur zijn 45 mensen aan de slag. Het bedrijf uit Harelbeke biedt warme maaltijden, koude maaltijden en broodjes aan. Dagelijks levert het tussen 10.000 en 12.000 maaltijden aan scholen, OCMW's en andere organisaties. "Het bedrijf bestaat sinds 1974, het is de eerste keer dat dit ons overkomt. De impact hiervan is enorm en we hopen dan ook dat dit zo snel mogelijk opgelost wordt", aldus de eigenaar.

Stalen

Het FAVV, het federaal voedselagentschap, nam eerder al verschillende stalen bij de traiteur om de oorzaak van de besmetting te onderzoeken. Gisteravond ging het opnieuw langs voor verder onderzoek maar voorlopig is de oorzaak van de besmetting nog niet gevonden.