Kinderen zetten spoorwissel om tussen België en Nederland, politie kan erger voorkomen LH HAA

02 juni 2019

10u09

Bron: Belga 0 Tussen Sas van Gent in Nederland en de Belgische grens heeft zich vrijdag een gevaarlijke situatie voorgedaan. Drie kinderen - twee van 12 en een van 13 - hebben er de wissel van een treinspoor omgezet. De politie kon erger voorkomen.

De Politie Zeeuws-Vlaanderen kreeg vrijdag een melding binnen over de omgezette wissel, zo meldt de politie zelf op Facebook. De machinist van een passerende trein had naast het spoor drie fietsen zien staan. Bij aankomst zag de politie drie mensen over het spoor lopen. Het bleek te gaan om drie kinderen. Ze gaven toe de wissel te hebben omgezet.



Volgens de politie had als gevolg van de omgezette wissel een trein die vanuit België kwam kunnen ontsporen. De trein die was gepasseerd, reed gelukkig de andere kant op.

De drie kinderen zijn doorverwezen naar HALT, de Nederlandse instantie die grensoverschrijdend gedrag van jongeren bestraft.



Het incident is alvast niet gebeurd op Belgisch grondgebied, zegt Infrabel-woordvoerder Frederic Petit. “Indien dat wel het geval was geweest, dan zou er onmiddellijk een signaal zijn gestuurd naar het seinhuis en zou onmiddellijk zijn ingegrepen. Op dat stuk goederenspoor zijn er aan Belgische zijde immers enkel elektronisch gestuurde wissels”, aldus nog Petit. Bovendien worden potentiële risico’s - zoals personen in de nabijheid van het spoor - door treinbestuurders altijd gemeld, zo merkt hij nog op.

Infrabel: “Gevaarlijk gedrag”

Of het incident daadwerkelijk tot een ontsporing had kunnen leiden, kan Infrabel niet becommentariëren. “Het is in Nederland gebeurd. Daar kunnen we geen uitspraken over doen”. Hoe dan ook is het gevaarlijk gedrag, klinkt het bij Infrabel.

Een woordvoerder van ProRail, de Nederlandse spoorinfrastructuurbeheerder, meldt dat er geen trein kon ontsporen omdat de wissels op dat traject altijd ook nog door de machinist gecontroleerd worden. “Die stapt uit en zet de wissel handmatig om in een goeie stand”, klinkt het.