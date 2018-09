Kinderen vinden trouwring op strand en bezorgen hem aan eigenaar. Die reageert met prachtig gebaar Bart Boterman

26 september 2018

18u29

Bron: Eigen berichtgeving 0 Vier meisjes uit het zesde leerjaar van een school uit Vosselaar, hebben restaurantuitbater Mike Willems uit Westende dolgelukkig gemaakt. Op het strand stootten de meisjes tijdens hun zeeklassen met een metaaldetector op een trouwring. Daarin was 'Mike & Emely' gegraveerd. Dankzij sociale media vonden ze de eigenaar. "Ongelofelijk", zegt Mike. "Ik nodig ze allemaal uit in mijn restaurant."

"Ik had nooit gedacht dat ik mijn trouwring nog terug zou vinden", zegt Mike Willems (40). "Mijn vrouw was ontzettend kwaad toen ik hem twee maanden geleden verloor tijdens een strandwandeling." De uitbater van restaurant 't Hoeveke in Westende had de hoop al lang opgegeven. "Tot ik gisteren werd gebeld door een klant. 'Mike en Emely, dat zijn jullie toch hé', zei de vrouw. Ze wees me op de foto en tekst die de intercommunale kustreddingsdienst IKWV op haar Facebookpagina had geplaatst."

"En ja, dat was 'm! Ongelofelijk", getuigt Mike. Hij belde meteen naar de kustreddingsdienst met zijn trouwdatum als bewijs. Enkele uren later mocht hij de verloren ring terug rond zijn vinger schuiven. "Ik wil de school absoluut bedanken en daarom nodig ik hen allen uit om morgen iets te komen eten in mijn restaurant", vertelt Mike nog. Hij trakteert de 43 leerlingen en 5 leerkrachten van GBS Heieinde en GBS Centrum, die samen op zeeklassen zijn, morgenmiddag op spaghetti.

Metaaldetector

Het waren overigens Joanna, Emma, Saar en Margot van GBS Heieinde die dinsdagvoormiddag met een metaaldetector een signaal kregen en begonnen graven. "Wat een vondst! De vier meisjes vinden het fantastisch dat ze iemand gelukkig hebben gemaakt", vertelt juf Katrien De Vos. "Dat we worden uitgenodigd om te komen eten, is een mooi gebaar."