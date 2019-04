Kinderen vinden grote zak met juwelen in Antwerps Rivierenhof kv

02 april 2019

17u58

Bron: Belga 0 In het Antwerpse domein Rivierenhof hebben schoolkinderen een grote zak vol juwelen gevonden die verstopt was in struikgewas. Dat zegt de lokale politie. Die vermoedt dat het om gestolen sieraden gaat en is dan ook op zoek naar de rechtmatige eigenaars.

Volgens de politie gaat het om een bekende modus operandi van inbrekers en dieven om tijdens een nacht vol criminele activiteiten niet de hele tijd met hun roofwaar rond te zeulen. "Daarom steken ze de juwelen in een zak en verstoppen ze die in een park of bos", klinkt het. "De bedoeling is om de buit nadien op te pikken, maar soms zijn buurtbewoners - of in dit geval scholieren - hen te snel af."

Op de website van de Antwerpse lokale politie staan foto's van de teruggevonden juwelen. Wie ze herkent als de zijne, kan een formulier invullen om ze te claimen. Over de mogelijke daders is nog niets bekend.