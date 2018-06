Kinderen vervelen zich... en bellen brandweer om te zeggen dat huis met hond in brand staat Jelle Houwen

28 juni 2018

08u16 0 Twee kinderen uit Diksmuide hebben hun zomervakantie deze ochtend op een slechte manier ingezet. De kinderen verveelden zich al om 7.30 uur, dus vonden ze er niet beter op dan de hulpdiensten te bellen met de melding dat er dikke zwarte rook in hun huis hing en de hond opgesloten zat. Ze zeiden er ook bij dat er al rook op het kruispunt hing.

De brandweer rukte uiteraard meteen uit met zwaar materiaal. Onder andere een ladderwagen, tankwagen en drie andere voertuigen gingen ter plaatse. Het was echter de politie die eerst aankwam en gauw doorhad dat het om een kwaadwillige oproep ging. De hulpactie werd daarna afgeblazen.

Het gaat om drie kinderen van 4, 5 en 7 jaar oud. Ze waren tv aan het kijken in de zetel en de ouders waren zich boven aan het omkleden. Ze wonen in een zijstraat van de Oostendestraat. Het oudste kind, een meisje, pakte plots de telefoon en belde de 100-centrale. Ze vertelde een erg warrig verhaal over een brand met zwarte rook binnen en zei dat ze zelf nog binnen zaten met de huisdieren. Ze haakte echter in zonder het adres te zeggen.

Er was uiteraard meteen grote paniek in de 100-centrale. Via de telefoonmasten konden ze achterhalen dat de oproep van de buurt van de Oostendestraat kwam. Dus werden drie korpsen, die van Diksmuide, Leke en Merkem, naar ginds gestuurd met de melding om uit te kijken naar zwarte rook in de buurt van de Oostendestraat. Intussen probeerde de alarmcentrale opnieuw contact te leggen met de gsm waarmee het kind belde. Uiteindelijk pakte de mama op en gaf ze het juiste adres door. Een mum van tijd later stonden er verschillende agenten en liefst 27 brandweermannen voor de deur. De ouders wisten van niets en waren erg aangedaan. Het meisje van 7 beton te huilen maar kreeg toch een kleine bolwassing van de brandweer. Wat er met de factuur moet gebeuren wordt nog overlegd.