Kinderen van vermoorde Anne Collaer getuigen: “Vanop de trap zag ik hoe hij moeder een bloedneus sloeg” SVM

27 november 2018

21u56

Voor het hof van assisen van Vlaams-Brabant in Leuven hebben drie kinderen van de vermoorde Anne Collaer een getuigenis afgelegd. Zij spaarden hun beschuldigde stiefvader Godfried C. niet. Maar hem afmaken deden ze ook niet.

Godfried C. uit Kortenaken wordt beschuldigd van moord op zijn ex-partner Anne Collaer. Het lichaam van de 47-jarige vrouw, moeder van acht kinderen, werd op 7 februari 2017 door het 10-jarige zoontje ontdekt achter een stapelbed in haar woning in Leuven.

Dorien (28), Kirsten (25) en Lina (19) Collaer zijn de eerste drie kinderen van het slachtoffer. Door de relatie met de moeder werd Godfried C. hun stiefvader, hij schonk hen nog vijf halfbroers en -zussen. Zij verschenen op de zitting als burgerlijke partij en moesten geen eed afleggen. Omdat het geen verhoor betrof, liet assisenvoorzitter Peter Hartoch de jonge vrouwen spontaan getuigen.

“Ons leven om zeep geholpen”

"We willen dit hoofdstuk afsluiten en hopen dat nu eindelijk de waarheid aan het licht komt", zei Dorien Collaer. "Na al die tijd van onwetendheid moet de dader van de moord op onze moeder nu bekend worden." De oudste dochter richtte zich ook even rechtstreeks tot haar stiefvader. "Hij heeft ons leven om zeep geholpen. Waarom moest hij absoluut onze moeder hebben, terwijl hij andere vrouwen kon krijgen? Nu moeten wij tegen onze eigen kinderen zeggen dat ze geen oma meer hebben. Leg dat maar eens uit."

Dorien Collaer werd bij de geboorte door haar moeder bij de grootouders achtergelaten. Twee jaar geleden zocht ze zelf toenadering. "In september 2016 stemde moeder in met een ontmoeting. Ik kon niet alles zeggen wat ik gepland had, omdat Godfried ondanks de afspraken bij het gesprek aanwezig was. Mama zei dat C. altijd maar om geld kwam vragen. Ik was getuige van een ruzie waarbij ze neus aan neus stonden. Toen wilde ik er zelfs de politie bijhalen. Na twee maanden was het contact alweer verbroken. Ik heb haar nooit meer gehoord."

Losse handjes

Kirsten Collaer werd als kind naar een internaat gestuurd. Toen ze 15 jaar was, werd het contact met de moeder verbroken. "C. maakte er een heel drama van toen hij mij met een jongen had gezien. Ik ben sindsdien nooit meer naar huis mogen terugkeren. Mijn plan was om moeder opnieuw te contacteren, maar ik heb het niet gedaan." Tijdens het onderzoek vertelde ze over de losse handjes van haar stiefvader. "Op een keer werd ik helemaal door elkaar geschud. Zonder de tussenkomst van mama was ik er misschien niet meer geweest", zei ze op de zitting.

Lina Collaer heeft als enige van het drietal altijd in het huis van haar moeder gewoond. "Als C. thuiskwam van zijn werk, was het vaak ruzie. Hij trok de kinderen aan hun oren. We moesten in de hoek gaan staan met de armen omhoog, terwijl hij in slaap viel. Vanop de trap zag ik hoe hij moeder een bloedneus sloeg. Na de breuk was moeder altijd bang. Ze kon niet op straat komen of hij stond er. Hij maakte foto's en bespioneerde ons overal. Ik bleef vaak thuis van school om moeder bij te staan. We hadden geen leven meer." Na de ontdekking van het lichaam wees Lina Collaer naar Godfried C. als dader.