Kinderen uit huis gered bij uitslaande brand

Nina Bernaerts

05 oktober 2018

19u15

Bron: eigen berichtgeving

In de Sint Damiaanstraat in het centrum van Wommelgem heeft een korte maar hevige brand gewoed. De uitslaande brand zorgde voor veel rookontwikkeling in de buurt. "Er waren enkele jonge kinderen aanwezig die uit de woning werden gehaald. Zij kregen louter preventief zuurstof toegediend.