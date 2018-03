Kinderen overtuigen hun ouders om auto links te laten liggen: Bonheiden wint Belfius Award SVM

21 maart 2018

21u54

Bron: Belga 0 Vanavond zijn in Brussel de Belfius Smart Belgium Awards 2017 uitgereikt. Blikvanger werd de gemeente Bonheiden (provincie Antwerpen), die de Smart Cities Award won met een heel actuele problematiek: de kinderen zijn er in die gemeente in geslaagd hun ouders te motiveren om de auto... niet te gebruiken.

Leerlingen die in Bonheiden naar school fietsten of wandelden, verzamelen 'dukaten' waarmee ze gratis naar de dorpskermis kunnen. "Vóór de campagne ging ongeveer 12 procent van de kinderen met de fiets of te voet naar school. Vandaag is dat 60 procent. Samen fietsten en wandelden ze het voorbije jaar maar liefst 146.000 kilometer bijeen. Daarmee werd een uitstoot van bijna 30 ton CO2 voorkomen", zegt burgemeester Guido Vaganée.

Ook in zwembad en cinema?

"Kinderen overtuigen mekaar om vaker de fiets te nemen of te voet te gaan. Bovendien motiveren ze hun ouders om de wagen thuis te laten. We trekken de ouders via hun kinderen mee in dit verhaal. We onderzoeken nu of we de dukaten als betaalmiddel kunnen gebruiken in het zwembad, op de schaatsbaan of in de bioscoop. We kunnen de campagne misschien uitbreiden richting woon-werkverkeer, door bijvoorbeeld ook de leerkrachten te stimuleren om vaker de fiets te nemen. En als we de dukaten kunnen omvormen tot een cryptomunt op basis van blockchaintechnologie zijn we helemaal mee met de digitale trein."

Mariasteen

De Belfius Smart Care Award was voor sociaal maatwerkbedrijf Mariasteen uit het West-Vlaamse Hooglede. Mariasteen stelt ruim 850 mensen met een beperking tewerk. Om hen te ondersteunen worden de verschillende stappen van het productieproces op hun werkplek geprojecteerd. Zo weet iedereen perfect wat hij moet doen en kunnen de medewerkers ook complexere taken uitvoeren.

In de categorie Smart Cities met 30.000 inwoners of meer won de Henegouwse intercommunale IDEA omdat ze een energievriendelijke manier ontwikkelde om slib te drogen tot korrels. Die korrels worden gebruikt als brandstof.

Bijen om luchtvervuiling te meten

De Belfius Smart Company Award in de categorie van bedrijven met minder dan 10 miljoen euro omzet ging naar BeeOdiversity. Dat Brusselse bedrijf zet bijen in om luchtvervuiling te meten. Het BeeOmonitoringsysteem wordt vandaag al toegepast in België, Frankrijk en Wales.

In de categorie voor bedrijven met meer dan 10 miljoen euro omzet ging de Belfius Smart Company Award naar Glutton Cleaning Machines. "Onze Glutton® Zen® is een 100 procent elektrische straatveger. Hij stoot geen CO2 of uitlaatgassen uit. De lithium-ijzerfosfaatbatterijen zijn van de laatste generatie", zegt CEO Christian Lange.

Kassasysteem voor mensen met beperking

De Publieksprijs ging tot slot naar de vzw Mariënstede, een centrum in Dadizele voor mensen met een beperking. Samen met de school voor speciaal onderwijs De Hoge Kouter in Kortrijk ontwikkelden ze een uniek kassasysteem waarmee mensen met een beperking zelfstandig kunnen werken.

"Onze kassa werkt met duimherkenning, de producten kunnen worden gescand, een cashbox geeft automatisch wisselgeld terug en betalen kan met Bancontact of via een betaalapp", legt directeur Lieven Detavernier uit. Enkele retailers gaven reeds aan geïnteresseerd te zijn. "We plannen momenteel een roadshow om onze kassa bekend te maken bij potentiële partners. Daarna kunnen we het project verder uitbouwen."